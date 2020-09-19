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Политика

09:02

В Германии оценили риски остановки проекта "Северный поток – 2"

политика экономика

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance

Депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт рассказал о возможных последствиях в случае остановки проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости.

Главным риском при заморозке строительства станут многомиллиардные санкции, считает депутат, отметив, что в данном проекте задействовано более 100 фирм.

"Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим "Северный поток", то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам", – сказал Гердт.

Он также подчеркнул, что отказ от "Северного потока — 2" может стать угрозой для энергетической безопасности Германии. Он добавил, что в стране закрываются угольные станции и отказываются от атомной энергетики.

"Где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?" – высказался депутат.

Гердт считает, что вопросы по остановке "Северного потока – 2" возникли из-за борьбы за энергетические рынки сбыта. В частности, США невыгодно данное строительство.

"Те, кто ратует за отказ от "Северного потока", должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся – в месяц за газ и за свет придется платить на 20 процентов больше", – заключил специалист.

Ранее премьер-министр региона Мекленбург – Передняя Померания в Германии Мануэла Шлезвиг заявила, что степень готовности трубопровода "Северный поток – 2" составляет 97 процентов.

При этом она сообщила, что руководство и сотрудники порта Мукран, задействованного при строительстве, получают угрозы из Вашингтона. Специалист назвала такое поведение США чудовищным и призвала поддержать граждан страны.

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