Мобилизация в Херсонской области не планируется – Сальдо

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Распространяемые слухи о мобилизации в Херсонской области не соответствуют действительности,

сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что получил через соцсети много вопросов от жителей России о мобилизации в Вооруженные силы РФ.

"Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется", – заявил Сальдо.

В начале августа председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в России не планируется новой волны мобилизации. Так он прокомментировал законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

По словам Картаполова, это между собой это никак не связано, законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация.

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