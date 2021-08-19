Мединский рассказал, что был в числе тех, кто защищал Белый дом в 1991 году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский рассказал, что во время августовского путча в 1991 году был в числе защитников Советов РСФСР – так называемого Белого дома, а также присутствовал на пресс-конференции Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), который стремился не допустить ликвидации СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я был участником этих событий... За 30 лет после развала СССР общественное мнение не раз колебалось в оценках этого события, от поддержки первого президента России до поддержки позиции ГКЧП. Еще раз скажу, поскольку я сам был среди защитников Белого дома, на баррикадах, <...> и мое личное отношение, как и любого живого человека, неоднократно менялось", – сказал чиновник в ходе конференции "История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991".

По словам Мединского, события августа 1991 года повлияли на судьбу не только России. Он подчеркнул, что поражение ГКЧП привело к отстранению от власти КПСС и ускорило развал Советского Союза. Это также привело к падению уровня жизни, науки и культуры в стране, к локальным вооруженным конфликтам, считает помощник президента.

Ранее в преддверии 30-й годовщины августовского путча ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 79% россиян не знают, как расшифровывается аббревиатура ГКЧП. Хуже всего с заданием справились молодые люди в возрасте 18–24 лет, лишь 8% из них ответили верно.

Причиной провала ГКЧП 20% россиян считают отсутствие народной поддержки. 10% уверены, что победа комитета не привела бы ни к чему хорошему, только 8% полагают, что он смог бы сохранить СССР.

