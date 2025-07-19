ТАСС: взрывы прогремели в нескольких городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела прошедшей ночью в нескольких городах на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

В частности, звуки взрывов раздались в Павлограде Днепропетровской области и Шостке Сумской области. О взрывах также сообщали жители Житомирской области.

Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат только в Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, однако ночью тревога была объявлена почти на всей территории Украины.

Ранее войска РФ поразили газоэнергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удары нанесли бойцы оперативно-тактической авиации, артиллерии группировки войск, ракетных войск, а также беспилотники.

Российская армия также атаковала с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" пункт временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ, который находился в районе села Баратовка в Николаевской области.