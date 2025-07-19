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19 июля, 05:37

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LETA: власти Латвии потребовали от более 800 россиян выехать из страны

Более 800 россиян будут вынуждены выехать из Латвии – СМИ

Фото: 123RF/richdidrik

Власти Латвии потребовали покинуть страну российских граждан, которые не получили статуса постоянного резидента ЕС. Необходимые документы для продления своего пребывания не предоставил 841 россиянин – теперь они должны выехать из страны. Об этом сообщает издание LETA со ссылкой на Управлении по делам гражданства и миграции.

Уточняется, что подобная мера обусловлена поправками к Закону об иммиграции – их приняли летом прошлого года. Для того, чтобы оформить новый статус, нужно было подать соответствующее заявление и пройти тест по латышскому языку.

Ранее министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт предложили реализовать проект по выведению украинских беженцев из систем социальной поддержки.

В январе этого года стало известно, что власти США собираются депортировать 1 182 человек в СССР и Югославию, а также еще 254 человека – в Чехословакию. Такая ошибка могла возникнуть из-за того, что эти мигранты после прибытия в США так и не обновили свои документы.

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