17:08Политика
В ГД внесли проект постановления о расследовании преступлений Киева против детей
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение палаты проект постановления о поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны Киева. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе обеспечения законодательной деятельности.
"Поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, выдвинутую депутатами Государственной думы", – указывается в проекте постановления.
Согласно документу, обращение о создании парламентской комиссии будет направлено в Совет Федерации. В комиссию должны войти 13 депутатов, а сопредседателем от ГД выступит вице-спикер палаты Анна Кузнецова.
Отмечается, что в составе комиссии также будут находиться главы комитетов ГД по обороне Андрей Картаполов, по международным делам Леонид Слуцкий, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Предполагается, что проект постановления ГД может рассмотреть 20 июня, указано в документе.
Ранее сообщалось, что поручение о подготовке предложения о проведении парламентского расследования, связанного с преступлениями киевского режима в отношении детей Донбасса, было поручено Кузнецовой председателем ГД Вячеславом Володиным.
Решение поддержали все партии, инициатива станет межфракционной, отмечали в пресс-службе ГД.
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