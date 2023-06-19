В ГД внесли проект постановления о расследовании преступлений Киева против детей

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Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение палаты проект постановления о поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны Киева. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе обеспечения законодательной деятельности.

"Поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, выдвинутую депутатами Государственной думы", – указывается в проекте постановления.

Согласно документу, обращение о создании парламентской комиссии будет направлено в Совет Федерации. В комиссию должны войти 13 депутатов, а сопредседателем от ГД выступит вице-спикер палаты Анна Кузнецова.

Отмечается, что в составе комиссии также будут находиться главы комитетов ГД по обороне Андрей Картаполов, по международным делам Леонид Слуцкий, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Предполагается, что проект постановления ГД может рассмотреть 20 июня, указано в документе.

Ранее сообщалось, что поручение о подготовке предложения о проведении парламентского расследования, связанного с преступлениями киевского режима в отношении детей Донбасса, было поручено Кузнецовой председателем ГД Вячеславом Володиным.

Решение поддержали все партии, инициатива станет межфракционной, отмечали в пресс-службе ГД.



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