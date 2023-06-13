В Госдуме подготовят расследование о преступлениях Киева в отношении детей Донбасса

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Депутаты Госдумы планируют подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГД.

Поручение о подготовке предложений думскому вице-спикеру Анне Кузнецовой дал председатель ГД Вячеслав Володин. По информации пресс-службы, решение поддержали все партии, инициатива станет межфракционной.

"Безотлагательно займемся сбором данных и координацией работы с правоохранительными органами", – цитирует пресс-служба Кузнецову.

Рассмотреть вопрос могут на заседании 19 июня. Участие в обсуждении также примут члены Совета Федерации.

До этого в Херсонской области пресекли деятельность украинских спецслужб, предпринявших попытку вывезти детей, оставшихся без попечения родителей, через подставные организации. "Волонтеры" планировали оформить опеку над детьми, после чего доставить их в Киев.

