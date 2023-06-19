Провокации против российских военных в Приднестровье Москва сочтет нападением на РФ – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва будет считать провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию и предостерегает от любых попыток дестабилизации в регионе. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Предостерегаем от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья. Российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск", – приводит его слова ТАСС.

По словам Полищука, ВС РФ адекватно отреагируют на любые провокации и обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента и военных складов.

Он также отметил заявление президента Украины Владимира Зеленского, который предложил российским миротворцам уйти, если они хотят жить. Полищук считает, что это является очередной "демонстрацией агрессивного курса киевского режима", который в своих угрозах уже переходит границы соседних стран.

В начале мая власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики попросили российскую сторону увеличить число миротворцев.

В зоне безопасности постоянно действуют не более 450 российских миротворцев, при этом их штатная численность, установленная документами комиссии, составляет 3,1 тысячи человек.



Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья