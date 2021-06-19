Петр Толстой: "Единую Россию" ждет большая и кропотливая работа

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Секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России" Петр Толстой рассказал, что у партии впереди много работы и она потребует максимальной самоотдачи.

"Членство в партии "Единая Россия" должно восприниматься не только как возможность построить политическую карьеру, но и как большая ответственность перед обществом. Поэтому федеральный список на выборах возглавят лучшие из лучших, давно заслужившие доверие людей", – отметил Толстой.

Он напомнил, что на съезде партии Владимир Путин особое внимание уделил теме многодетных семей. По словам Толстого, по новым мерам поддержки многодетных у партии уже есть предложения.

"В частности, семьи с двумя и более детьми будут освобождены от подоходного налога при продаже квартиры, если в течение года они покупают на эти деньги новую", – сказал он.

Толстой также считает, что молодежи, которая ищет свое место в жизни, также необходимо оказать помощь. Один из многих шагов – увеличение количества бюджетных мест в вузах.

"Предстоит строительство и ремонт школ, развитие среднего профессионального образования, развитие инфраструктурных проектов в регионах, которые обеспечат новые рабочие места и дадут молодым специалистам возможность найти работу там, где они родились и выросли", – добавил он.

Ранее общефедеральную часть списка "Единой России" на выборы депутатов Госдумы в сентябре представил секретарь генсовета единоросов Андрей Турчак. В него вошли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, министр обороны Сергей Шойгу, главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и глава МИД РФ Сергей Лавров.