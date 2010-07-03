Лавров посоветовал послу Швейцарии пословицу на случай санкций

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На церемонии открытия зданий дипмиссии Швейцарии в российской столице глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил послу Иву Россье о поговорке, которая, по его мнению, поможет работать в условиях санкций.

"Я знаю, что он (посол Швейцарии – прим. ред.) был абсолютно искренен, когда сказал, что любит Россию, любит Москву. Если вдруг вы попадете под санкции, то вспомните пословицу: волков бояться – в лес не ходить", – цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее швейцарский посол прочитал шуточное стихотворение, посвященное ситуации в отношениях с РФ, в котором вспомнил ряд русских пословиц. Там фигурировали выражения "конь в пальто", "нет худа без добра" и "дед Пихто".

Комплекс зданий посольства Швейцарии в Москве находится в центре столицы на пересечении Гусятникова переулка и Огородной слободы. Новый корпус посольства был построен в июле 2018 года. В здании предусмотрены офисы для 80 сотрудников. Строительство обошлось в 42 миллиона франков. Это самый большой строительный проект Швейцарии за рубежом в последние годы, реализованный за счет бюджета.

