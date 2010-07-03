Лавров посоветовал послу Швейцарии пословицу на случай санкций

На церемонии открытия зданий дипмиссии Швейцарии в российской столице глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил послу Иву Россье о поговорке, которая, по его мнению, поможет работать в условиях санкций.
"Я знаю, что он (посол Швейцарии – прим. ред.) был абсолютно искренен, когда сказал, что любит Россию, любит Москву. Если вдруг вы попадете под санкции, то вспомните пословицу: волков бояться – в лес не ходить", – цитирует ТАСС Лаврова.
Ранее швейцарский посол прочитал шуточное стихотворение, посвященное ситуации в отношениях с РФ, в котором вспомнил ряд русских пословиц. Там фигурировали выражения "конь в пальто", "нет худа без добра" и "дед Пихто".
Комплекс зданий посольства Швейцарии в Москве находится в центре столицы на пересечении Гусятникова переулка и Огородной слободы. Новый корпус посольства был построен в июле 2018 года. В здании предусмотрены офисы для 80 сотрудников. Строительство обошлось в 42 миллиона франков. Это самый большой строительный проект Швейцарии за рубежом в последние годы, реализованный за счет бюджета.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.