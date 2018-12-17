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17 декабря, 11:51

Лавров высказался о перспективах в отношениях с Украиной

политика

17 декабря, 11:51

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Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не будет воевать с Украиной. Такое заявление министр сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю", – сказал Лавров. Он также отметил, что России не нужно разрывать отношения с Украиной. По словам главы МИД, "украинский народ ни при чем", а его подавляющая часть стремится к миру в своей стране, "желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией". Последнее, заявил Лавров, невозможно без урегулирования внутренних проблем Украины. "Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР", – пояснил министр.

Он также обозначил разницу между украинским государством и киевским режимом. "Украинское государство – это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения", – считает Лавров.

Ранее президент Украины Петр Порошенко уточнил сроки действия военного положения в стране, введенного 26 ноября на 30 дней. Политик пообещал не продлевать чрезвычайный режим, если не будет "открытой агрессии со стороны РФ".

политика

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