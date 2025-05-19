Представитель думы Находки: глава парламента не был пьян на юбилее города

Фото: телеграм-канал "Вести Приморье"

Председатель думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов не был пьян на празднике в честь юбилея Находки.Он был уставшим и разволновался во время поздравления горожан, сообщил РИА Новости представитель думы.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с праздничного концерта, посвященного 75-летию Находки, на котором слышно, как Кузнецов запинается во время поздравительной речи. Некоторым комментаторам показалось, что депутат был якобы пьян.

Представитель региональной думы подчеркнул, что к 75-летию Находки была организована насыщенная праздничная программа мероприятий, в которых Кузнецов принимал активное участие. Кроме того, в Находке с рабочей поездкой был губернатор региона, с которым руководство города и края провели рабочие совещания.

"Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость. И несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности", – отметил собеседник.

По его словам, Кузнецов в ходе своего выступления подчеркнул, что в этом году отмечается не только юбилей города, но и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также проводится спецоперация, которая должна закончиться в 2025 году общей победой.

"Не понимаем, почему это вызвало такое негодование у людей. Праздник получился замечательный, многим понравился", – добавил представитель думы Находкинского городского округа.

Ранее в Чите в отношении депутата городской думы возбудили уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Парламентарий был остановлен сотрудниками ГАИ 28 декабря прошлого года на одной из улиц Читы. У мужчины имелись признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Как сообщили в СУСК, мужчина уже был осужден за вождение в нетрезвом виде в апреле 2023 года. Тогда ему назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

