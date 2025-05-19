В ГД внесут законопроект об отмене ограничения на число иждивенцев для повышения пенсии

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В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается снять установленное ограничение по числу нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении у пенсионеров. Об этом с своем телеграм-канале заявил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

По словам депутата, законопроект необходим для увеличения положенной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, в том числе несовершеннолетние дети.

Законопроект будет внесен на рассмотрение в понедельник, 19 мая.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил доработать законопроект о запрете раздела доходов участников СВО при разводе. По мнению депутата, неверный супруг не должен обладать полномочиями порядочного человека. Поэтому необходимо ввести право на то, чтобы гражданин в судебном порядке мог отстоять право защититься от недобросовестной стороны.