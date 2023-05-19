Рейтинг доверия россиян Владимиру Путину составляет 80,1%

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Согласно опросу, проведенному с 8 по 14 мая, уровень доверия россиян Владимиру Путину снизился на 0,8 процентного пункта, до 80,1%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уровень одобрения деятельности президента упал на 0,7 процентного пункта, составив 76,4%.

Работу правительства РФ одобряют 50,2% опрошенных, а деятельность Михаила Мишустина – 52,5% респондентов. Доверяют российскому премьеру 62,5% опрошенных.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет.

12 мая сообщалось, что Путину доверяют около 80,9% российских граждан. При этом 77,1% жителей страны одобряют его деятельность. Этот опрос был проводился в период с февраля по май.

В апреле ВЦИОМ выяснил, что уровень доверия граждан РФ к Путину превысил 80%. Отмечалось, что 77,5% россиян оценивают деятельность главы государства положительно. При этом 13,7% граждан сообщили, что не одобряют ее.