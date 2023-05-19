КНР безвозмездно предоставит 26 миллиардов юаней странам Центральной Азии – Си Цзиньпин

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Пекин предоставит государствам Центральной Азии на безвозмездной основе 26 миллиардов юаней (около 3,72 миллиарда долларов) в рамках оказания финансовой поддержки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай – Центральная Азия".

"Для укрепления потенциала развития Китай разработает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в сокращении бедности с помощью науки и технологий. Китай предоставит государствам Центральной Азии 26 миллиардов юаней финансовой поддержки и безвозмездной помощи", – приводит его слова ТАСС.

Си Цзиньпин заявил, что предприятия, которые профинансирует Китай, будут поощряться к созданию большего количества локальных рабочих мест.

Китайский лидер также предложил расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией и развивать сотрудничество в области энергетики, в том числе ядерной.

Кроме того, председатель КНР заявил о готовности Китая помочь центральноазиатским странам укрепить свой оборонный потенциал. Он отметил, что Пекин готов поддерживать страны в их усилиях по поддержанию региональной безопасности.

Саммит "Китай – Центральная Азия" проходит в Китае под председательством Си Цзиньпина. В нем принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Ранее инвестор из США Джим Роджерс заявил, что КНР станет следующей великой державой. Он также предрек, что США придут в упадок.