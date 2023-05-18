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07:33

Политика

Инвестор США заявил, что КНР станет следующей великой державой

Фото: 123RF/alexan107

Китайская Народная Республика станет следующей великой державой, в то время как Соединенные Штаты могут прийти в упадок. Об этом заявил инвестор США Джим Роджерс.

"Китай станет следующей великой державой и займет место самой важной страны XXI века", – передает РИА Новости слова эксперта.

Роджерс считает, что в мире всегда существуют те, кто поднимаются и те, кто падают. Он подчеркнул, что Китай ожидают проблемы на пути к вершине. Однако через 100 лет КНР может оказаться на лидирующей позиции, а США замедлятся и, возможно, придут в упадок.

Инвестор также прокомментировал сообщения о торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем. Роджерс уверен, что в войнах такого рода не существует победителей. Он заметил, что торговые войны, которые заходят очень далеко, могут превратиться в настоящий вооруженный конфликт.

Роджерс подчеркнул абсурдность торговой войны с КНР и добавил, что у Соединенных Штатах больше вины в этой ситуации.

"Китай ведет себя более сдержанно, но мимо Китая это тоже уже не проходит", – заключил инвестор.

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что США и Китай являются самыми большими угрозами миру.

Он задается вопросом, могут ли США и КНР установить отношения, которые поспособствуют снижению опасности возникновения конфликта. По его мнению, наилучшим вариантом для мира будет договоренность между двумя странами, чтобы избежать катастрофы.

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