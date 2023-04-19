МИД РФ представил новый доклад о ситуации с правами человека на Украине

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Российский МИД представил новый доклад о ситуации с правами человека на Украине. Документ опубликован на сайте министерства.

Ситуация с поощрением и защитой прав человека на Украине за последние полтора года заметно деградировала, заявили в ведомстве. В этой стране, считают в МИД, наблюдаются тенденции, внушающие самые серьезные опасения.

Из доклада следует, что украинское руководство в связи с военным положением организовало в государстве авторитарную систему правления. По своей сути она перешла в другое русло – неонацистскую диктатуру, подчеркнули в министерстве. На Украине наблюдается абсолютная монополия на власть, расправы без участия судей, цензура, ликвидация независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции, считают в МИД РФ.

Согласно докладу, киевский режим занимается постоянным поиском вымышленных шпионов из России и диверсантов.



Вместе с этим отмечается, что Украина после начала спецоперации РФ остановила все попытки создания видимости соблюдения прав человека. Речь идет в том числе о поддержании правопорядка в государстве.

Ранее Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал, что бойцы ВСУ на одном из участков убили 14 собственных солдат, которые сдались в плен. Глава государства поделился, что вместе с этим пострадали и военные российской стороны.