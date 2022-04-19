В МИД РФ оценили мораторий США на испытания противоспутниковых систем

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал шагом в правильном направлении введение Соединенными Штатами моратория на испытания противоспутниковых систем. Однако, по его словам, возникают моменты, на которые ведомство хотело бы услышать ответ США.

"А как насчет нашего известного предложения о моратории на развертывание ракетных систем средней дальности, готовы ли США вернуться в позитивном ключе к его рассмотрению, готовы ли взять на себя обязательства не размещать такие системы где бы то ни было в ответ на наш мораторий?" – цитирует Рябкова РИА Новости.

Дипломат отметил, что американская сторона давно провела необходимые испытания противоспутниковых систем, поэтому она, возможно, больше не нуждается в исследованиях.

"Означает ли нынешний мораторий, что соответствующие разработки противоспутниковых систем целиком и полностью прекращаются и что США отказываются от их разработки в целом? Хотелось бы понять", – добавил Рябков.

Ранее вице-президент США Камала Харрис объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. По ее словам, Соединенные Штаты стремятся сделать это новой международной нормой за ответственное поведение в космосе.

