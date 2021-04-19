В Госдуме прокомментировали план Украины по сдерживанию России

Фото: Москва 24/Роман Балаев
План украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по сдерживанию России не подразумевает никаких новых мер, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Он отметил, что Кулеба считает необходимым подготовить новый пакет секторальных санкций, однако они и без того введены против России.
"Против России и так введены секторальные санкции, я бы даже сказал, с нами открыто вступили в конфликт по всем фронтам, даже по дипломатической линии, так что ничего нового Киев не предложил", – цитирует парламентария РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что страна действительно несет потери, однако даже угроза железного занавеса не изменит позицию России.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. В феврале ситуация в Донбассе обострилась, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга.
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