Захарова назвала Украину результатом переваривания пищи

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Украинский президент Владимир Зеленский, резко ответивший на слова о том, что Украина находится "в меню" у Владимира Путина, не соврал. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает News.ru.

18 марта Зеленский отреагировал на слова аналитика Майкла Кларка, который высказался об отсутствии Киева за столом переговоров, отметив, что "если тебя нет за столом, ты в меню". Украинский лидер указал, что его страна "не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина".

"Киевский режим – не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой, от которой можно ждать любой провокации. Он считает, что Зеленский способен ударить по украинским городам и гражданскому населению, а также использовать так называемую грязную бомбу, чтобы сорвать мирные переговоры.

