Пушков прокомментировал заявление НАТО о возврате Крыма Украине

Передача Крыма Украине для полуострова окажется неизбежным попаданием под контроль НАТО и США. Так заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в публикации в Twitter.
Он прокомментировал специальное заявление НАТО в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. В заявлении альянса прозвучало предложение вернуть полуостров Украине.
"НАТО предложила России "вернуть контроль над Крымом Украине". Иными словами, предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса. Ибо первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию, – передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет", – пишет Пушков.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году. В марте того года большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.