Пушков прокомментировал заявление НАТО о возврате Крыма Украине

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Передача Крыма Украине для полуострова окажется неизбежным попаданием под контроль НАТО и США. Так заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в публикации в Twitter.

Он прокомментировал специальное заявление НАТО в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. В заявлении альянса прозвучало предложение вернуть полуостров Украине.

"НАТО предложила России "вернуть контроль над Крымом Украине". Иными словами, предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса. Ибо первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию, – передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет", – пишет Пушков.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. В марте того года большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией.