В КПРФ заявили, что пионеры в любом случае вернутся в Россию

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России рано или поздно вернутся к истокам пионерской организации, которая по сей день необходима и востребована. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" заявил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, комментируя предложение общественника Михаила Ветрова вернуть школьникам аналог пионерского галстука.

По словам пресс-секретаря, партия давно занимается вопросом восстановления пионерской организации. Так, ежегодно 19 мая принимаются более пяти тысяч пионеров, сказал он. Ющенко указал, что такие мероприятия проводятся во многих российских регионах, то есть организация, считает он, востребована, в том числе с такой инициативой выступают родители.

"Что касается государственной позиции в этом отношении, то мы как угодно можем ее назвать, – "Время первых", но в любом случае мы вернемся к истокам пионерской организации. Лучшей организации подготовки воспитательной, кроме как пионерской, не было", – подчеркнул пресс-секретарь КПРФ.

Он также напомнил, что в Башкирии функционирует детская организация, в точности повторяющая идею пионеров: там носят галстуки, произносят клятвы, соответствующе воспитываются. Ющенко уверен, что это в любом случае вернется в Россию, инициативы по этому поводу уже идут.

В свою очередь, председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель Ассоциации социальных сподвижников президента РФ, сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков в беседе с RT обсудили предложение вернуть в обиход российских школьников аналог пионерского галстука. По мнению Гумеровой, в обществе "идут дискуссии" о возвращении этого аксессуара и школьной формы в принципе.

Она также указала на башкирскую детскую организацию и уточнила, что повсеместно такое вводить она бы не торопилась. С ее слов, она выступает за то, чтобы школы сами принимали решение о форме и различных атрибутах.

Комков же считает, что для возвращения аналога пионерского галстука нужно вернуть саму пионерскую организацию.

"Пионерский галстук был атрибутом организации. Необходимо возвращать в школу процесс воспитания, а процесс воспитания не может идти без создания соответствующих детских организаций", – заявил он.

Кроме того, по его словам, понятие "пионер" необязательно должно быть связано с коммунистической идеологией.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить вероятность возвращения в школьную форму аналога пионерского галстука. По его словам, в стране несколько раз возвращались к вопросу о возрождении пионерского движения, однако этот процесс, считает он, можно было бы начать постепенно, с возвращения "символических аксессуаров".