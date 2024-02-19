19 февраля, 08:28Общество
Аналог пионерского галстука предложили вернуть в школьную форму россиян
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить вероятность возвращения в школьную форму россиян аналога пионерского галстука. Об этом пишет RT, ссылаясь на обращение Ветрова в министерство просвещения РФ.
"Возвращение единой общероссийской школьной униформы все еще остается вопросом дискуссионным", – уточнил он, подчеркнув существование как сторонников, так и противников этой идеи даже среди родителей и учителей.
Однако в последнее время, по его словам, в России несколько раз возвращались к вопросу о возрождении такой традиции. Он уверен, что процесс можно было бы начать постепенно, с возвращения "символических" аксессуаров.
Уточняется, что пионерский галстук во времена Советского Союза "символизировал его стремление к знаниям, верность стране, готовность помогать", а также был главным атрибутом любого школьника.
До этого стало известно, что депутаты предложили выделять по 26 тысяч рублей семьям с детьми на подготовку учеников к школе. По задумке первого зампреда комитета Яны Лантратовой, средства можно было бы выделить из резервного фонда правительства.
По ее словам, семьям приходится тяжелее, так как цены на школьные принадлежности и школьную форму растут.
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