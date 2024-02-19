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Британский телеканал ITV не стал снимать с эфира документальный фильм о СВО Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая сторона"), несмотря на критику. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

В СМИ указали, что в фильме приводится российская точка зрения на военный конфликт и его предпосылки. Картину снял журналист Шон Ланган, который посетил освобожденные Россией территории. Документальный фильм представляет собой "человеческую историю о последствиях войны", передает представитель телеканала.

"Тщательно изучите российскую историю, и вы поймете, что Россия никогда не хотела войны. Русские не нападают, русские на самом деле заканчивают войны", – заявил один из российских военнослужащих в беседе с автором фильма.

Фильм идет почти два часа, а увидеть в эфире его можно будет вечером 19 февраля. Кинолента представляет собой пример независимой журналистики и позволяет увидеть происходящее на российской стороне в более широком контексте.



"Фильм предоставляет сбалансированный взгляд на эту войну и был снят без какого-либо политического воздействия", – уточнили на телеканале.

По данным британских журналистов, картина расскажет о "недоступной в других отношениях" стороне конфликта. Местные жители и военные освобожденных территорий рассказали автору фильма о целях РФ победить нацистский режим Киева, уточнили в СМИ. Из-за последнего кино подверглась критике. В частности, от бывшего лидера Консервативной партии Иана Дункана Смита и депутата Ли Андерсона. Смит назвал ошибкой показ фильма, так как Россия якобы может воспользоваться этим для пропаганды, а Андерсон побоялся, что из-за фильма может снизиться поддержка Украины.

Ранее российский режиссер Карен Шахназаров указывал, что кино о спецоперации РФ на Украине следует снимать фронтовикам. Он напомнил, что лучшие фильмы о Великой Отечественной войне появились в конце 1950-х годов, так как над их созданием работали люди с фронта. При этом, по его мнению, чтобы снять качественный фильм о СВО нужно, потратить два или даже три года. Он уверен, что не стоит жертвовать качеством ради скорости.

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