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13:58

Лавров назвал блокировку RT давлением на российские СМИ

политика

13:58

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Блокировка аккаунтов телеканала RT в соцсети Facebook – это пример давления на российские СМИ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

"Я считаю, что это однозначно очередной пример давления на российские СМИ, на свободу слова. Это прискорбно", – цитирует его ТАСС.

Лавров отметил, что выступает категорически против ответных мер в вопросе ограничения СМИ. "Честно говоря, я категорический противник ответных мер в сфере ограничения деятельности СМИ. В том, что мы до сих пор этого не делаем, не только свидетельство нашей выдержки, но и свидетельство нашей силы", – сказал он.

18 февраля в RT сообщили о блокировке страниц проекта In the Now и нескольких его сателлитов. Сотрудники телеканала предполагают, что страницы были заблокированы по запросу США за то, что они якобы "скрывали связь" с российскими властями.

В Кремле выразили надежду на то, что телеканалу удастся отстоять свои права в ситуации с блокировкой страниц в Facebook. МИД призвал ОБСЕ дать оценку происходящему.

В соцсети ответили, что причиной блокировки страниц проекта телеканала RT стало сокрытие ими данных о своей материнской компании.

политика

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