МИД РФ призвал ОБСЕ дать оценку блокировке аккаунтов RT

Фото: ТАСС/Zuma/Sopa Images/Omar Marques

МИД России призвал ОБСЕ дать оценку блокировке аккаунтов телеканала RT в Facebook. Об этом сказано в комментарии на сайте ведомства.

В российском МИД подчеркнули, что США "продолжают идти по пути жесткой цензуры" и ограничивают свободу слова в Сети. Блокировку аккаунтов RT в Facebook представители ведомства назвали "актом прямого и юридически необоснованного давления на неугодные официальному Вашингтону источники информации". В МИД отметили, что цензура в интернете усиливается, несмотря на призывы Запада "соблюдать свободу в цифровой и информационной среде".

МИД попросил профильные международные структуры и, в первую очередь, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отреагировать на ситуацию с RT. "Хотелось бы также услышать оценку такого "свободного" интернета по-американски со стороны международных правозащитных организаций", − говорится в послании российского внешнеполитического ведомства.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Facebook заблокировал страницу одного из проектов телеканала − In the Now. На телеканале не исключили, что это было сделано по запросу CNN, обвинившего RT в "сокрытии своих связей с Кремлем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что телеканалу RT удастся отстоять свои права.