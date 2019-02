Кремль уверен в успешной защите RT своих прав в инциденте с блокировкой

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Кремль считает, что телеканалу RT удастся отстоять свои права в ситуации с закрытием страниц в социальной сети Facebook. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что телеканал сначала должен получить от Facebook объяснения, что послужило причиной блокировки.

"Мы знаем, что неоднократно удавалось отстоять свои права. И я надеюсь, что будет так. Надеюсь, что RT удастся отстоять свои права, по крайней мере, так и нужно делать", — приводит РИА Новости слова Пескова.

18 февраля RT сообщил о блокировке страниц проекта In the Now и нескольких его сателлитов. Сотрудники телеканала предполагают, что страницы были заблокированы по запросы США за то, что они якобы "скрывали связь с Кремлем".

В конце февраля Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении руководства Twitter и Facebook. Причиной стал отказ компаний выполнить закон о локализации баз персональных данных российских пользователей. Какое наказание ждет социальные сети, станет известно после 20 февраля.