Facebook назвал причину блокировки страниц проекта RT

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Причиной блокировки страниц проекта телеканала RT в Facebook стало сокрытие ими данных о своей материнской компании. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе социальной сети.

Собеседник агентства отметил, что пользователи "не должны пребывать в заблуждении относительного того, кто стоит за страницами Facebook". Он добавил, что соцсеть поэтапно запускает обновление, которое позволит узнать, из каких стран управляется та или иная страница.

"Поскольку эта функция еще недоступна для всех, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к своей материнской компании, чтобы они могли вернуться на платформу", – заявил представитель компании.

18 февраля RT сообщил о блокировке страниц проекта In the Now и нескольких его сателлитов. Сотрудники телеканала предполагают, что страницы были заблокированы по запросу США за то, что они якобы "скрывали связь" с российскими властями.

В свою очередь, в Кремле выразили надежду, что телеканалу удастся отстоять свои права в ситуации с блокировкой страниц в Facebook.

На действия соцсети обратили внимание и в МИД РФ. Ведомство призвало ОБСЕ дать оценку блокировке аккаунтов RT. Кроме того, МИД указал на действия США, которые "продолжают идти по пути жесткой цензуры" и ограничивают свободу слова в Сети.