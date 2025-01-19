Президент Ирана Пезешкиан назвал товарищескими отношения с Путиным

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью "Соловьев Live" назвал товарищескими отношения с Владимиром Путиным.

"Мы постепенно сближаем наши взгляды и подходы, и мы разделяем позицию господина Путина относительно однополярности. Это чувство и понимание, что в мире должна существовать многополярность, каждый день усиливается у стран, которые стремятся к свободе и независимости. У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях", – пояснил иранский лидер.

В то же время Россия и Иран не должны допустить, чтобы недружественные страны смогли посеять разногласия между Москвой и Тегераном, уточнил Пезешкиан.

"Почему сейчас ввели санкции против России? Почему против Ирана ввели санкции? Потому, что мы не хотим смириться с этой игрой", – сказал политик.

Пезешкиан не исключил возможность налаживания полноценного военного сотрудничества между Москвой и Тегераном в будущем. Он считает, что страны должны сотрудничать, чтобы "враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти".

Ранее иранский президент заявил, что Соединенные Штаты стремятся к однополярности и контролю над всем миром, однако Россию и Иран это не устраивает. Он также отметил необходимость принимать во внимание приход к власти избранного президента США Дональда Трампа и учитывать проводимую Вашингтоном политику в регионе.

Путин и Пезешкиан 17 января подписали договор всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В документе намечены ориентиры для углубления развития долгосрочного сотрудничества в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.