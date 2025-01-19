České noviny: 300 военных и 100 единиц техники Британии транзитом пройдут через Чехию

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Транзит военных Великобритании будет происходить в ночное время через Чехию в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025. Об этом пишет České noviny.

В материале издания говорится, что транзит через Чехию будет происходить в период с 19 по 26 января. За это время чешскую территорию пересекут 300 военных и около 100 единиц боевой техники Британии.

"Их движение будет осуществляться колоннами в ночное время, чтобы не создавать помех для транспорта на дорогах республики", – уточнило издание.

Ожидается, что конвой вступит на территорию Чехии на границе с Германией в ночь на воскресенье, 19 января. Проезд колонн, по данным СМИ, обеспечат сотрудники чешской военной полиции.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте объявил, что Альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. На вопрос о том, сколько именно кораблей и самолетов будут участвовать в операции, политик ответил, что не будет "вдаваться в детали".