В ЕС начали готовить 13-й пакет санкций против РФ – СМИ

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Евросоюз начал готовить 13-й пакет санкций в отношении РФ. Его планируют ввести к 24 февраля, сообщает РИА Новости.

"Не только страны – члены ЕС, но и верховный представитель ЕС по внешней политике намерены принять такой пакет. Поэтому работа идет", – отметил источник агентства.

До этого сообщалось, что в новом пакете планируется усилить торговые ограничения против России, а также расширить перечень мер, которые будут исключать обход санкций российскими компаниями через третьих лиц. При этом СМИ уточнили, что обсуждение новых ограничительных мер будет проходить с трудом, поскольку 12-й пакет санкций потребовал много времени на его утверждение.

В декабре 2023 года Евросоюз представил 12-й пакет санкций против Москвы. В перечень ограничений попал запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

Комментируя эту информацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона была готова к подобным действиям. Москва уже разработала варианты для обхода ограничительных мер, уточнил он.

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