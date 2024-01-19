Юрист назвал несуразной причину расторжения договора с РФ со стороны Эстонии

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Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, комментируя дононсацию договора с РФ о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам со стороны Эстонии, назвал ее причину несуразной. Об этом сообщает телеканал "360".

"Эстония, впрочем, как и Латвия, и Литва, многие годы являлась финансовой "прачечной", через которую криминальные элементы из России выводили в оффшорные зоны денежные средства, уходя тем самым от налогов", – отметил эксперт.

По его мнению, в таких схемах участвовали не только банки Эстонии, но и структуры европейских кредитных организаций, в частности Hansa Bank и Swedbank. Российский НДС, отметил эксперт, "отмывали" с использованием местных финансовых компаний.

Говоря об этом, Хаминский упомянул AS Parsum Partners, возглавляемую Вячеславом Мангусом и Александром Трифоновым. Им удалось избежать ответственности за незаконный вывод средств российских компаний благодаря поддержке со стороны Эстонии.

Эксперт уверен, что уже тогда во взаимоотношениях двух стран имелись двойные стандарты Эстонии. Десятилетиями страна покрывала "финансистов", помогающих обворовывать российский бюджет, заявил он.

В связи с этим причина денонсации, по мнению Хаминского, звучит неубедительно и является несуразной.

Накануне эстонское правительство утвердило проект денонсации договора с РФ о юридической помощи. Причиной назвали отсутствие доверия к российской стороне, которое является важным аспектом сотрудничества государств в юридической области. Более того, до окончания боевых действий на Украине Эстония намерена поддерживать взаимоотношения с РФ на минимальном уровне.



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