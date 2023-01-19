Глава МИД Ирана сообщил о непризнании страной вхождения Крыма и новых регионов в состав РФ

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Иран не признает вхождения Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины", – цитирует его агентство TRT World.

Иранский министр также сравнил позицию Ирана по конфликту на Украине с фундаментальным политическим принципом.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Четыре субъекта стали частью России по итогам осенних референдумов 2022 года.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США намерены помешать военно-техническому сотрудничеству Ирана и России. В Госдепе считают, что Иран является поставщиком военной помощи для России и в свою очередь РФ обеспечивает Иран помощью в сфере безопасности.



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