Боррель заявил, что ЕС полностью избавится от энергоресурсов из РФ к концу года

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что весь Евросоюз к концу 2023 года намерен полностью отказаться от российских энергоресурсов. Исключением может стать Венгрия, добавил он.

"К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам", – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что Венгрия планирует в этом году поставить перед Евросоюзом вопрос о пересмотре санкций, введенных против РФ на фоне специальной военной операции на Украине.

Кроме того, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что если в США захотят увидеть мир на Украине, то он будет. Премьер напомнил, что некоторые считают Венгрию "пророссийской". Орбан же в ответ подчеркнул, что страна является "провенгерской" и действует в своих интересах.

По его словам, для Венгрии важно, чтобы Москва не угрожала безопасности Европы. Вместе с тем, пояснил Орбан, не в интересах граждан отказываться от всех экономических отношений с РФ.

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