Взрыв прогремел в украинском городе Николаеве

Фото: ТАСС/AP Photo/Oleksandr Ratushniak

В городе Николаеве на юге Украины был слышен взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой украинскую прессу.

Каких-либо подробностей об этом нет. Власти также не комментировали сообщения о взрыве.

Утром 19 января в 07:15 по московскому времени в Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Оповещения поступали в течение 45 минут. На тот момент украинские власти в своих телеграм-каналах также предупредили граждан об опасности.

До этого сообщалось, что в Киеве были зафиксированы взрывы. По словам замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, это не связано с ракетными ударами со стороны Вооруженных сил РФ. Однако причину взрывов он не обозначил.

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