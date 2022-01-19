Политолог прокомментировал слова вице-премьера Словакии о статусе Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Признания Крыма частью России является вопросом времени, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов RT.

По мнению политолога, можно говорить, что Европа и США смирились с ситуацией, так как между странами не прекращаются экономические отношения и не высылаются послы.

При этом Абзалов отметил, что вопрос о передаче Крыма на повестке дня не стоит.

"Что касается позиции Словакии, было бы прекрасно, если бы эта позиция была официально заявлена представителем Словакии на недавнем саммите НАТО, а не кулуарно с позиции вице-премьера", – сказал политолог.

Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что санкции Евросоюза против России приносят только вред, а Крым россияне никак уже не вернут Украине. По его словам, было бы правильнее смотреть вперед и развивать отношения с Россией.

