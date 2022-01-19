Политолог прокомментировал слова вице-премьера Словакии о статусе Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Признания Крыма частью России является вопросом времени, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов RT.
По мнению политолога, можно говорить, что Европа и США смирились с ситуацией, так как между странами не прекращаются экономические отношения и не высылаются послы.
При этом Абзалов отметил, что вопрос о передаче Крыма на повестке дня не стоит.
"Что касается позиции Словакии, было бы прекрасно, если бы эта позиция была официально заявлена представителем Словакии на недавнем саммите НАТО, а не кулуарно с позиции вице-премьера", – сказал политолог.
Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что санкции Евросоюза против России приносят только вред, а Крым россияне никак уже не вернут Украине. По его словам, было бы правильнее смотреть вперед и развивать отношения с Россией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: