Страны Запада запросили 20 января консультации СБ ООН из-за пусков ракет КНДР – СМИ

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Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Албания и Ирландия запросили проведение в четверг, 20 января, закрытых консультаций Совбеза ООН из-за недавних пусков ракет КНДР. Об этом со ссылкой на источник в СБ сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон по-прежнему считает программу Северной Кореи по развитию баллистических ракет угрозой для своих партнеров. По его словам, в американском оборонном ведомстве осуждают последние запуски ракет.
Накануне в Северной Корее подтвердили, что Академия оборонных наук страны провела 17 января, испытания тактических ракет. По данным ЦТАК, снаряды были выпущены с территории на западе республики и поразили островную цель у восточного побережья.
За день до этого КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что в Токио осудили новые ракетные пусти Северной Кореи. Он отметил, что подобные действия представляют угрозу для всего региона и международного сообщества.
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