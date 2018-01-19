Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

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Президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по разрешению конфликта в Донбассе из Минска в столицу другого государства. Об этом рассказал лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после беседы с американским лидером.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", – добавил президент, передает РИА Новости.

Назарбаев во вторник прибыл в США с официальным визитом. В тот же день он встретился с Трампом. В четверг Назарбаев выступил на заседании Совета безопасности ООН.

Ранее Верховная рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". За соответствующее решение проголосовали 280 депутатов при 226 необходимых.

В ноябре 2017 года в проект закона о реинтеграции Донбасса включили вопрос о "возвращении Крыма". Решение принял комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.