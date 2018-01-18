Украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса

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Верховная рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". За соответствующее решение проголосовали 280 депутатов при 226 необходимых.

"Решение принято", – сказал спикер Верховной рады Андрей Парубий, передают "Аргументы недели".

В ноябре 2017 года в проект закона о реинтеграции Донбасса включили вопрос о "возвращении Крыма". Решение принял комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Кроме того, комитет утвердил название инициативы – "Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

Ранее в украинском парламенте предложили внести еще одну поправку в законопроект. Она касалась разрыва дипломатических отношений страны с Россией.

Депутаты Верховной рады Украины одобрили в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса на заседании 6 октября 2017 года.