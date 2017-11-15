Вопрос о "возвращении Крыма" Украине включили в закон о реинтеграции Донбасса

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Вопрос о "возвращении Крыма" включили в проект закона о реинтеграции Донбасса. Решение принял комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

По словам председателя комитета Сергея Пашинского, целью законопроекта является освобождение территорий Донбасса с использованием украинской армии, однако власти не должны забывать также о Крыме и Севастополе, передает РИА Новости.

Кроме того, комитет утвердил название инициативы – "Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

Ранее в украинском парламенте предложили внести еще одну поправку в законопроект. Она касалась разрыва дипломатических отношений страны с Россией. Замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко назвал предполагаемое действие самоубийством.

Депутаты Верховной рады Украины одобрили в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса на заседании 6 октября.

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