Зюганов объяснил свое замечание по поводу выступления Путина на морозе без шапки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, что сделал замечание по поводу выступления Владимира Путина на морозе без шапки, потому что по-человечески переживает за главу государства. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Я просто – по-человечески. <...> Я сам на улице каждый раз выступаю, я же провожу на воздухе мероприятия. Когда я увидел, что президент без шапки, – я даже чертыхнулся и сказал: "Ну, вопрос-то в том, что Путин – Верховный главнокомандующий", – подчеркнул он.

По мнению Зюганова, организаторы мероприятия должны были позаботиться о здоровье российского лидера.

Ранее Зюганов потребовал выпороть того, кто позволил Путину выступать в условиях 15-градусного мороза в Северодвинске без шапки.

Уточнялось, что президент РФ принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III". На торжественных мероприятиях, которые проходили в том числе на открытом воздухе, глава государства был без головного убора.

Глава КПРФ отметил, что подвергать угрозе здоровье президента неприемлемо, ведь "здоровый главнокомандующий в условиях войны – это здоровье нации". Путин в ответ улыбнулся и заявил, что принимает замечание Зюганова.