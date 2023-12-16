Путин ответил Зюганову на критику, что президента "выпускают на мороз" без шапки

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал выпороть того, кто позволил президенту Владимиру Путину выступать на 15-градусном морозе в Северодвинске без шапки. Об этом сообщает ТАСС.

Зюганов отметил, что подвергать угрозе здоровье главы государства неприемлемо, ведь "здоровый главнокомандующий в условиях войны – это здоровье нации".

Путин в ответ улыбнулся, и заявил, что принимает замечание Зюганова.

"А выпороть – это легко, это у нас не заржавеет за этим. Это мы умеем", – добавил глава государства.

Ранее Путин в Северодвинске принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III". На торжественных мероприятиях, которые проходили в том числе на открытом воздухе, глава государства выступал без шапки.

Президент приехал на "Севмаш" в Северодвинск, где строились эти корабли и обратился к участникам церемонии с вступительным словом, выслушал доклады и дал разрешение на подъем флагов.

В ходе церемонии президент заявил, что работа по повышению морской мощи и укреплению ВМФ России будет продолжена. По его словам, в ближайшие годы "Севмаш" передаст для флота три подводных ракетоносца "Борей-А". Кроме того, в процессе строительства находятся еще пять подлодок "Ясень-М", а работы на атомном крейсере "Архангельск" подходят к финалу, отметил Путин.

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