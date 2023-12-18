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Киев создал систему вербовки несовершеннолетних, чтобы те совершали выгодные ему преступления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову.

По ее словам, школьники могут выступать наводчиками, курировать группы для вербовки. Детям предлагают отпустить якобы из плена близкого человека после выполнения заданий, заплатить деньги.

Кузнеца считает, что подобную систему курируют администрации школ. Помимо этого, Киев распространяет общественную панику, одной из схем является распространение в Сети вирусных сообщений, что якобы мини-взрывчатки прикрепляются к телефонам.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе пресекли попытки украинских спецслужб выкрасть детей через подставные организации, чтобы доставить их в Киев. По его мнению, цель таких попыток – не забота о детях, а "примитивная пропаганда".

Также сенаторы Совета Федерации подписали постановление о поддержке проекта по началу парламентского расследования преступлений Украины в отношении детей. До этого проект одобрили в российской Госдуме.

Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей