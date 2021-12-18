Россия вышла из Договора по открытому небу

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Россия официально выходит из Договора по открытому небу, сообщает Рria.ruИА Новости.
Такое решение Москва приняла после того, как из Договора вышли США, а их европейские союзники отказались гарантировать, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией России, не будет передаваться в Вашингтон.
Ранее Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. 19 мая закон был принят Государственной думой. Планировалось, что Совфед рассмотрит документ в этот же день, но обсуждение денонсации перенесли.
На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон, за который проголосовали 152 человека.
В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из ДОН. Она завершилась 22 ноября. В ответ на это решение 15 января МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
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