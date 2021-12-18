Россия ждет от США призыва к Украине выполнить Минские соглашения – Антонов

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Власти России ожидают от Соединенных Штатов призыва к Украине, содержащего утверждение о необходимости выполнить Минские соглашения. Такую позицию высказал посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.
Как пояснил Антонов, в Москве считают Минские договоренности основой для разрешения ситуации.
"У США есть ресурсы, чтобы простимулировать Зеленского к имплементации Минских соглашений, которые были утверждены резолюцией СБ ООН 2202", – сказал дипломат.
Антонов подчеркнул, что Минские соглашения обязательны к выполнению с юридической точки зрения.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик.
Она также отметила, что Брюссель подталкивает Киев к пересмотру Минских соглашений. По ее словам, эмиссары Брюсселя воодушевляли тех, кто совершал антиконституционные перевороты.
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