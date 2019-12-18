Во Франции обеспокоились сближением России и Китая

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В парламенте Франции обеспокоились сближением России и Китая. Такое мнение выразила депутат Национального собрания, член комитета по национальной обороне и вооруженным силам Александра Валетта Ардиссон, передает RT.

Она напомнила, что Китай является крупным закупщиком российских зенитно-ракетных комплексов, добавив, что с 2014 года страна приобрела около сотни таких систем.

Депутат также подчеркнула, что вооруженные силы двух стран регулярно проводят военные учения. Ардиссон пояснила, что речь идет о совместном патрулировании у берегов Южной Кореи и Японии в июле этого года, а также о российско-китайских учениях "Восток-2018". Также депутат напомнила о сотрудничестве РФ и КНР в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В связи с этим депутат направила запрос в министерство обороны Франции, в котором спрашивает, не является ли данное сближение стран "предметом для беспокойства" для Франции и ее европейских партнеров.

В ноябре Владимир Путин рассказал, что представляют собой российско-китайские отношения в современном мире. Путин подчеркнул, что в основе этих отношений двух стран находится традиционная дружба российского и китайского народов, взаимное уважение интересов, а также плотная координация по ключевым глобальным проблемам.

Он подытожил, что такое взаимодействие "в полном смысле всеобъемлющее стратегическое партнерство". При этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил о развитии сотрудничества двух стран в сфере торговли. Китайский лидер выступил за продолжение подобной позитивной динамики.

