Додон раскритиковал отзыв посла Молдавии из России

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент Молдавии Игорь Додон выразил возмущение после решения МИД республики отозвать из России посла Андрея Негуцу.

Молдавский лидер особо отметил, что эта "недружественная акция" имела место как раз накануне его визита в Москву по приглашению Владимира Путина. "Если целью этой провокации является срыв моего визита в Россию, то она не возымеет эффекта: я не намерен менять свои планы и совершу визит в Россию в любом случае", – цитирует ТАСС слова Додона.

По словам президента Молдавии, народ вручил ему "мандат на выстраивание нормальных партнерских отношений с Российской Федерацией". Додон подчеркнул, что намерен продолжать этот курс, несмотря на провокации сторонников интеграции в ЕС и объединения с Румынией.

18 декабря Молдавия отозвала своего посла из России под предлогом якобы участившихся случаев преследования молдавских политиков и официальных лиц в России.

Ранее стало известно, что парламент Молдавии принял в двух чтениях законопроект, ограничивающий деятельность популярных в стране российских телеканалов.