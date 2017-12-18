Молдавия отозвала посла из России

18 декабря, 18:09
Фото: ТАСС/ Альберт Симановский
Молдавия отозвала своего посла в России Андрея Негуцу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции страны.
Внешнеполитическое ведомство объяснило свое решение участившимися случаями преследования и запугивания властями России официальных физических лиц и политиков Молдавии. В МИД также отметили, что не получают реакции на запросы молдавских властей по инцидентам.
Представители ведомства утверждают, что ситуация может испортить отношения двух стран, хотя Молдавия настроена на дружественный контакт, сообщает "Интерфакс". Планируется искать выход из положения в рамках дискуссий, добавили в МИД.
Ранее парламент Молдавии утвердил сразу в двух чтениях законопроект, который предусматривает ограничения для популярных в республике российских телеканалов.
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