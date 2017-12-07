Парламент Молдавии принял ограничивающий российские СМИ законопроект

7 декабря, 15:15
Фото: depositphotos/starush
Парламент Молдавии утвердил сразу в двух чтениях законопроект, который предусматривает ограничения для популярных в республике российских телеканалов.
Законопроект поддержал 61 из 101 депутата от проевропейских партий. Против выступили депутаты Партии социалистов Республики Молдова, а также фракция Партии коммунистов Республики Молдова, которая покинула зал заседаний в знак протеста, передает ТАСС.
Ранее 28 ноября обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову задержали в аэропорту Кишинева из-за того, что журналисты не указали цель визита в республику.
Российские журналисты планировали принять участие в показе документального фильма "Битва за "Салют", так как Самолетов является автором идеи и соавтором сценария этой картины.
Отмечалось, что власти Молдавии и ранее не раз запрещали въезд в страну российским журналистам.
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