Парламент Молдавии принял ограничивающий российские СМИ законопроект

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Парламент Молдавии утвердил сразу в двух чтениях законопроект, который предусматривает ограничения для популярных в республике российских телеканалов.

Законопроект поддержал 61 из 101 депутата от проевропейских партий. Против выступили депутаты Партии социалистов Республики Молдова, а также фракция Партии коммунистов Республики Молдова, которая покинула зал заседаний в знак протеста, передает ТАСС.

Ранее 28 ноября обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову задержали в аэропорту Кишинева из-за того, что журналисты не указали цель визита в республику.

Российские журналисты планировали принять участие в показе документального фильма "Битва за "Салют", так как Самолетов является автором идеи и соавтором сценария этой картины.

Отмечалось, что власти Молдавии и ранее не раз запрещали въезд в страну российским журналистам.