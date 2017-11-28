В Кишиневе назвали причины задержания российских журналистов

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Причины задержания двоих российских журналистов сообщили в пограничной службе Молдавии. Обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову задержали 28 ноября в аэропорту Кишинева из-за того, что журналисты не указали цель визита в республику, заявили представители погранслужбы.

"Двоим российским гражданам не авторизирован въезд в Молдавию. Следующим рейсом они вернутся в Россию", – пояснили РИА Новости в пресс-службе погранполиции Молдавии. "Причина – они не указали цель визита в республику. Они заявили, что приехали с частным визитом, но не смогли подтвердить сказанное, а затем были выяснены их настоящие намерения", – подчеркнули представители пресс-службы.

Уточняется, что российские журналисты планировали принять участие в показе документального фильма "Битва за "Салют", так как Самолетов является автором идеи и соавтором сценария этой картины. Как отметила представитель Международного медиа-клуба "Формат А3" Ирина Иванченко, несмотря на отсутствие Самолетова и Сафроновой, мероприятие состоится.

"Фильм будет показан. Возможно, нам удастся связаться с Алексеем Самолетовым и Мариной Сафроновой по скайпу, если они не будут в это время на борту самолета", – добавила Иванченко.

Отмечается, что власти Молдавии и ранее не раз запрещали въезд в страну российским журналистам.